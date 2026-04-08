Худеть станет проще: Минздрав просят разрешить выдачу Оземпика всем желающим

Необходимость уточнения регламентов назначения препаратов

Депутат Государственной Думы и практикующий врач-педиатр Татьяна Буцкая направила официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Парламентарий призывает ведомство детально разъяснить порядок использования лекарственных средств на основе семаглутида, в число которых входит известный препарат Оземпик. Основной причиной обращения стали жалобы граждан, страдающих от лишнего веса, на повсеместные отказы медицинских работников в выписке данных агонистов рецепторов ГПП-1. Врачи мотивируют свое решение отсутствием у пациентов диагноза сахарный диабет 2 типа, хотя проблема ожирения остается крайне актуальной.

Ожирение как системная медицинская проблема

В своем письме Татьяна Буцкая акцентировала внимание на том, что современные препараты демонстрируют высокую результативность не только в снижении концентрации сахара в крови, но и в существенном уменьшении массы тела. Это, в свою очередь, значительно минимизирует риски возникновения патологий сердца и сосудов. Общественная организация Совет матерей, возглавляемая депутатом, характеризует текущую ситуацию с избыточным весом в России как настоящую эпидемию. По мнению специалистов, ожирение нельзя рассматривать лишь как эстетический дефект, так как оно является серьезным заболеванием, провоцирующим развитие бесплодия и создающим угрозы при протекании беременности. Авторы инициативы подчеркивают важность внедрения продуманной государственной стратегии, где современные методы терапии ожирения станут неотъемлемой частью профилактики диабета.

Вопросы безопасности и международная экспертиза

Обсуждение расширения использования семаглутида неизбежно затрагивает аспекты безопасности. Ранее научные круги выражали обеспокоенность результатами исследований, согласно которым у лиц, принимающих данные медикаменты, вероятность возникновения суицидальных настроений возрастает на 45%. Тем не менее в начале 2024 года американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило данные предварительного анализа, в ходе которого прямая связь между приемом лекарства и подобными психическими расстройствами не была подтверждена. Официальный ответ Минздрава должен помочь устранить правовой вакуум и облегчить работу врачей с пациентами репродуктивного возраста.