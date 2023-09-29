Художества покойного Вячеслава Зайцева выставлены «за копейки» на торги

И даже если эти рисунки не совсем анатомически или академически верны, все же их нарисовал знаменитый на весь мир модельер. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Стало известно, что на аукционе западноевропейского и русского искусства представили несколько работ, которые создал Вячеслав Зайцев. Он стартовал вечером в пятницу, 29 сентября, в доме «Художественный».

Как оказалось, среди всего разнообразия представленных экспонатов именно рисунки кутюрье отдаются почти что за копейки. Но сам факт того, что их нарисовал известный на весь мир модельер, уже должен заставить удивиться назначенному ценнику. Например, одна из работ стоит всего 14 тысяч рублей. А все они датируются 1970-ми годами. В любом случае, поклонники Зайцева наверняка уверены в том, что такие лоты и вовсе бесценны.