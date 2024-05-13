Художник Евгений Долгачев получил звание почетного жителя Можайского округа

Решение о присвоении почетного статуса живописцу Евгению Долгачеву приняли в Совете депутатов. Была высоко оценена творческая деятельность художника, которая была неразрывно связана с Можайском и Родиной в целом.

Через полотна Долгачева зрители видят знакомые просторы и любовь художника к родным краям. Творец умело передал историческое прошлое Родины и ее современность. За заслуги перед округом и жителями мастеру присвоили звание Почетного гражданина Можайского округа.

Недавно посетители Дома художника могли наслаждаться выставкой Долгачева «...Из нашей времени полосы...», посвященной 70-летию автора. Экспозиция включила в себя 143 картины: от первых профессиональных мазков до последних серьезных полотен. Особенно выделяют картину «Воскресшие тени», которая отражает современный вид Можайского Ново-Никольского собора, в тени которого на дороге можно разглядеть уходящих солдат Отечественных войн 1812 и 1941 годов.

Завораживает и работа художника «Мольба», которая была создана по мотивам трагической истории Маргариты и Александра Тучковых. Картина выполнена в стиле иконописи.

Сам Евгений Анатольевич Долгачев родился в 1953 году в Челябинске. Он получил образование в Свердловском художественном училище. После службы в Советской армии выбрал для постоянного места жительства город Можайск, где закрепился окончательно. Активное творчество у художника началось в 1977 году. Евгений Долгачеву подвластны такие жанры как пейзаж, портрет и натюрморт. Вошел в Молодежное объединение при МООСХ страны в 1997-м, а с 1989 года является членом Союза Художников РФ. Первое престижное звание можайский живописец получил еще в 2007 году: он стал «Заслуженным художником России».

Отметим, что картины Долгачева хранятся в музее-заповеднике «Бородинское поле», а также его филиале в Можайском историко-краеведческом музее и разных учреждениях Можайска. Представлены работы автора в частных музеях России и за границей.