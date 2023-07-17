Художник по гриму раскрыл секреты съемок фильма «Волшебник Изумрудного города»

С gazetametro.ru побеседовала Анна Эсмонт. Она отвечала за то, как выглядят актеры и их персонажи. По ее словам, было создано множество уникальных костюмов.

Сами съемки проходили не только в павильонах на хромакее с масштабными декорациями, но и на улицах Московской области и в красивых локациях Дагестана. Конечно, все это, так или иначе, не обошлось без использования «передовых технологий компьютерной графики». Однако герои и сказочный мир, где они существуют, нужно было привести к максимальной естественности.

Что касается грима, то его делали даже собакам, сыгравшим Тотошку. Да-да, именно несколько джек-рассел-терьеров приняли участие в съемочном процессе. Взрослых псов было двое, к ним же был добавлен щенок. Все потому, что у каждого из них были разные задачи.