Художники из Воскресенска стали лауреатами фестиваля-конкурса изобразительного искусства «Палитра лета»

Дети из Воскресенска представили свои творческие таланты на фестивале-конкурсе «Палитра лета», прошедшего в городе Коломна. Пять участников удостоились наград за проявленное мастерство в разных категориях.

Талантливые воспитанники детской школы искусств №3 г.о. Воскресенск продемонстрировали свои способности на Московском областном открытом фестивале-конкурсе изобразительного искусства. Они представили свои работы на конкурсном отборе, участниками которого стали 400 юных художников от девяти до 16 лет их разных подмосковных округов. Творили юные дарования на 8 площадках Коломенского кремля.

Участников разделили на возрастные категории и пять номинаций. Были представлены работы, созданные при помощи акварели, мягких материалов, гуашью, маркерами, гелевой ручкой и графитным карандашом. У детей было три часа на выполнение творческих заданий.

Жюри под председательством доктора культурологии, завкафедрой музыки и ИЗО филологического факультета ГОУ ВО «Государственный социально-гуманитарный университет» Щербаковой Елены Валерьевны, определили достойные работы. Дипломы отличия получили следующие воскресенские художники:

— Тамбеева Мария — лауреат III степени в номинации «Графика маркерами или гелевой ручкой» (категория 9-10 лет);

— Пушкарева Мария — лауреат II степени в номинации «Графика маркерами или гелевой ручкой» (11–12 лет);

— Ершова Ксения была удостоена звания лауреата III степени в номинации «Живопись гуашью» (11–12 лет);

— Бубнова Валерия — лауреат II степени в номинации «Графика маркерами или гелевой ручкой» (13–14 лет);

— Кошкина Полина — лауреат III степени, «Графика маркерами или гелевой ручкой» (15–16 лет).

Благодаря проявленным талантам лауреаты конкурса смогут выставить свои работы в картинной галерее «Дом Озерова» с 17 июня по 14 июля.

«Палитра лета» проходит в Коломне более 10 лет. Мероприятие выросло из конкурса-фестиваля муниципального уровня до межзонального, а с 2022 года — до областного. Проводится ежегодно и собирает не менее сотни юных художников.