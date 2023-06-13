Художники украсили улицы Электростали своими работами на стенах и заборах

Новые работы в стиле стрит-арт появились на улицах в подмосковной Электростали. Подобные уличные произведения искусства понравились местным жителям, сообщает интернет-издание «Новости недели».

В сообщении издания уточнили, что еще один рисунок появился на стене вблизи известного сетевого магазина. Неизвестный художник создал картину собаки с бабочкой на носу, снимок картины местные жители опубликовали в одном из сообществ в соцсети.

«Красота приходит в город», — говорится в подписи к фотографии.

По данным пользователей, в городе вблизи торговой точки есть и другие работы уличных художников. Например, на другой стороне здания нарисован синий дракон, а на третьей стене — маяк, о который разбиваются морские волны.

В издании также рассказали о работах художника Sne*ok. Одна из его последних работ — маленький полосатый кот, который появился вблизи Юбилейного пруда.

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