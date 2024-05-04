Художница Чистякова перечислила тренды в росписи пасхальных яиц

По словам художника-иллюстратора Анастасии Чистяковой, растительный принт и деревенская тема являются самыми популярными видами росписи пасхальных яиц в этом году. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она добавила, что нейтральные оттенки, простые изображения цветов и веточек весьма востребованы в текущем сезоне. Модное оформление смогут повторить даже дети, поскольку рисунок весьма легкий.

По мнению эксперта, многих неожиданно заинтересовали рисунки с так называемой фермерской темой, то есть деревни, поля, коровы и т.д.

Ранее сообщалось, что стоимость одного собственно приготовленного пасхального кулича в Московской области составит около ста рублей. В Пасху и накануне в торговых точках области традиционно вырастает спрос на молоко, сахар, масло, муку и яйца, так как это ключевые ингредиенты одного из главных блюд праздника.