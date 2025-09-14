Художница из Балашихи представила свои работы на выставке в музее художественного освоения Арктики

Выставка, созданная по итогам экспедиции художников на судне «Михаил Сомов» открылась в Архангельском музее художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова. В числе представленных работ – картины художницы из Балашихи Евгении Малиной.

За время рейса участники экспедиции прошли около 1 500 морских миль по Баренцеву и Карскому морям. Художники побывали на острове Моржовец, Абрамовском маяке, мысах Святой и Канин Нос, острове Колгуев, Земле Франца-Иосифа, островах Диксон и Известий ЦИК, а также на мысе Стерлегова. Этюды, написанные в сложных погодных условиях, стали основой больших тематических картин, посвященных освоению Арктики.

«Это большой праздник для всех участников: для Фонда "Линия Культуры", нашего куратора Анастасии Пановой. Мы сделали уникальную выставку. Я чувствую, проект выйдет далеко за рамки сегодняшних событий. Мы с художницей Анастасией Сажиной хотим проиллюстрировать книгу, посвященную нашему путешествию, готовим выставку по экспедиции на "Михаиле Сомове" из уже современных и натурных работ», – рассказала Евгения Малина.

Евгения Малина – член Союза художников России и организатор проекта «Северные пленэры Арктика». В составе творческой группы она провела две недели в арктических широтах вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.