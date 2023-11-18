Хулиган в Москве пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве
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Как проинформировала в своем аккаунте в соцсетях прокуратура Москвы, инцидент произошел утром в субботу, 18 ноября, на Поклонной горе. Некий мужчина попытался бутылкой воды потушить Вечный огонь.
Перед этим хулиган разбросил возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной венки. В считанные минуты злоумышленник был задержан полицией и доставлен в отдел для разбирательства. Вечный огонь не был потушен, уточнили в прокуратуре.
«Сегодня ночью 49-летний злоумышленник, находясь на территории мемориального комплекса "Поклонная гора", попытался потушить Вечный огонь, вылив в него жидкость из пластиковой бутылки, а также разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, повредив их», - говорится в сообщении.
В отношении мужчины органами полиции возбуждено дело по статье умышленное повреждение памятников погибшим при защите Отечества в период Великой Отечественной войны. Материалы производства переданы в Следственный комитет РФ.
«Фигурант задержан, в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в прокуратуре Москвы.