Human Rights Watch объявили «персоной нон грата» в России
Минюст признал правозащитную организацию Human Rights Watch нежелательной в РФ
Министерство юстиции РФ внесло международную правозащитную организацию Human Rights Watch* (HRW*) в перечень нежелательных организаций. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Human Rights Watch была основана в 1978 году и за время своей работы приобрела статус одной из наиболее авторитетных международных организаций в сфере защиты прав человека. Ее специалисты занимаются мониторингом, расследованием и документированием нарушений прав человека в более чем 70 странах мира.
На территории России организация работала на протяжении более 30 лет, однако в апреле 2022 года Минюст исключил ее из реестра российских филиалов и представительств международных организаций и иностранных неправительственных организаций (НПО).
Еще в апреле 2022 года Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурсы HRW на территории России. Решение о блокировке принято по требованию Генеральной прокуратуры РФ, которая выявила на сайте организации недостоверную информацию, касающуюся боевых действий на территории Украины.
*организация, внесенная по решению Министерства юстиции РФ, в перечень нежелательных организаций.