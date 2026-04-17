Хуже, чем конфеты: назван неочевидный продукт разрушающий сердце и сосуды

Специалисты предупреждают, что привычные добавки к пище могут наносить серьезный вред сердечно-сосудистой системе. Доктор Аурелио Рохас выделил продукт, который многие ошибочно считают безобидным дополнением к обеду, отметив его разрушительное влияние на организм. Его слова передает издание Deia, передает Лента.ру.

Сахар под маской томатов

По словам кардиолога, главной опасностью популярного во всем мире кетчупа является вовсе не соль, а огромное количество скрытого сахара и кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Эксперт подчеркнул, что по своей сути промышленный кетчуп — это не пикантная приправа, а смесь сахара с томатами. Чрезмерное увлечение этим соусом провоцирует резкие скачки уровня глюкозы и инсулина в крови, что запускает механизмы хронического воспаления.

Последствия для сердечно-сосудистой системы

Рохас пояснил, что именно системное воспаление, вызванное избытком сахаров, негативно сказывается на состоянии сосудов и сердечной мышцы. Аналогичные претензии врач предъявил и к соусу барбекю, состав которого зачастую оказывается еще более агрессивным. Регулярное потребление таких продуктов создает скрытую нагрузку на сердце, которая накапливается годами и может привести к серьезным патологиям.

Рекомендации по употреблению

Специалист отметил, что фанатичный отказ от приправ не обязателен, однако крайне важно свести потребление подобных соусов к минимуму. В качестве альтернативы медики рекомендуют использовать натуральную томатную пасту без добавок или домашние соусы из свежих овощей и зелени. Это позволит сохранить вкус блюд, не подвергая сердце риску из-за скрытых «сахарных бомб».