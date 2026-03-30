Хуже, чем мы думали: эксперт ФИЦ раскрыл реальные цифры потребления мяса и фруктов в год

Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии бьют тревогу: структура потребления продуктов у россиян далека от сбалансированной. Ведущий научный сотрудник Алла Погожева, опираясь на данные Росстата за 2023 год, указала на системные перекосы в ежедневном меню, пишет Газета.ру.

Согласно статистике, среднестатистический житель страны за год употребляет 98 кг мяса, 30 кг сахара и 87 кг хлебобулочных изделий. При этом потребление овощей составляет 106 кг в год, а фруктов — 71 кг, что значительно ниже рекомендуемых показателей. Дефицит наблюдается и по рыбной продукции, объем которой не дотягивает до нормы примерно на 20%.

Особую озабоченность у эксперта вызвало существенное превышение норм по продуктам, способствующим набору веса и развитию хронических недугов. По словам Аллы Погожевой, суточное потребление сахара составляет около 80 граммов, что на 60% выше рекомендуемых 50 граммов. Показатели по сливочному маслу превышают норму практически вдвое, а по сметане и сливкам — на 95%.

Профессор также обратила внимание на критический уровень потребления соли: у женщин этот показатель вдвое выше нормы в 5 граммов в день, а у мужчин превышение еще более значительное. Общая доля жиров в калорийности рациона достигла 38,3% при утвержденной норме в 30%.