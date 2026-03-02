Хватит быть специалистом: рынок труда в России трещит от количества вакансий для начальников

С начала 2026 года российские компании разместили более 23 тысяч предложений о работе для топ-менеджеров. Медианная зарплата в этом сегменте достигла 150 тысяч рублей, при этом число вакансий с доходом от 300 тысяч выросло на 22 процента, пишет ТАСС .

Служба исследований платформы hh.ru подвела итоги первого месяца 2026 года на рынке труда для управленческого персонала. Согласно полученным данным, спрос на руководителей высшего и среднего звена демонстрирует уверенный рост: количество соответствующих вакансий увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего в январе российские работодатели опубликовали свыше 23 тысяч предложений для менеджеров. В материалах аналитиков отмечается, что 2,6 тысячи из них предполагают ежемесячный доход от 300 тысяч рублей. Число таких высокооплачиваемых позиций в масштабах страны выросло на 22 процента относительно начала 2025-го.

Исследователи также подсчитали медианную предлагаемую зарплату в данном сегменте. В январе 2026 года этот показатель для руководителей высшего и среднего менеджмента остановился на отметке 150 тысяч рублей.