Хватит быть специалистом: рынок труда в России трещит от количества вакансий для начальников
ТАСС: аналитики зафиксировали рост вакансий для руководителей почти на четверть
Фото: [Работа в офисе/Медиасток.рф]
С начала 2026 года российские компании разместили более 23 тысяч предложений о работе для топ-менеджеров. Медианная зарплата в этом сегменте достигла 150 тысяч рублей, при этом число вакансий с доходом от 300 тысяч выросло на 22 процента, пишет ТАСС.
Служба исследований платформы hh.ru подвела итоги первого месяца 2026 года на рынке труда для управленческого персонала. Согласно полученным данным, спрос на руководителей высшего и среднего звена демонстрирует уверенный рост: количество соответствующих вакансий увеличилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Всего в январе российские работодатели опубликовали свыше 23 тысяч предложений для менеджеров. В материалах аналитиков отмечается, что 2,6 тысячи из них предполагают ежемесячный доход от 300 тысяч рублей. Число таких высокооплачиваемых позиций в масштабах страны выросло на 22 процента относительно начала 2025-го.
Исследователи также подсчитали медианную предлагаемую зарплату в данном сегменте. В январе 2026 года этот показатель для руководителей высшего и среднего менеджмента остановился на отметке 150 тысяч рублей.