Хватит это морозить: названы продукты, которые превращаются в яд и пустышку после оттаивания

Многие привыкли считать до отказа забитую морозилку гарантом семейного благополучия и стабильности. Покупка продуктов впрок кажется разумным ходом, ведь бытовой холод, по расхожему мнению, способен законсервировать свежесть практически навечно. Однако специалисты Видновской клинической больницы призывают пересмотреть отношение к таким стратегическим запасам. Эндокринолог Мария Калошина в беседе с REGIONS назвала неуемную тягу к накоплению еды «синдромом хомяка» и предупреждает, что концепция бесконечного хранения в обычном холодильнике — не более чем опасный миф.

Главная угроза кроется в постепенном разрушении структуры продукта. Даже если мясо выглядит съедобным, за месяцы глубокой заморозки оно теряет биологическую ценность, превращаясь в «мертвую» пищу без витаминов и микроэлементов. Существует и список продуктов, которым морозильная камера противопоказана в принципе.

Особое внимание стоит уделить герметичности упаковки. При контакте с воздухом возникает так называемый «морозный ожог»: еда пересыхает, приобретает серый или желтоватый налет и меняет текстуру. Особенно это касается водянистых овощей и ягод.

«Томаты, огурцы и клубника после оттаивания превратятся в безвкусную кашу. Арбуз моментально испортится, а мед — засахарится и лишится своих целебных свойств. Также не стоит замораживать чеснок, лук и корень имбиря — они станут мягкими, водянистыми и абсолютно бесполезными», — почеркнула врач.

Для тех, кто все же предпочитает морозить продукты, установлены жесткие временные рамки. Если сезонные овощные смеси и ягоды с плотной мякотью могут продержаться в холоде до года, то с белковой пищей ситуация обстоит иначе. Максимальный срок для говядины составляет девять месяцев, для трески и тунца — полгода. Птица, баранина, фарш и жирные сорта рыбы, такие как лосось, теряют свои качества уже через три месяца, а свинина остается безопасной всего два месяца.

В список запрещенных для долгой заморозки продуктов входят томаты и огурцы (превращаются в кашицу), клубника и арбуз (теряют сок и плотность), мед (теряет ферменты при засахаривании), чеснок, лук и корень имбиря (становятся мягкими и водянистыми), а также сырые яйца (трескаются и меняют текстуру желтка). Не рекомендуется хранить в холоде мягкие сыры, йогурты и сметану из-за расслоения структуры, сырой картофель из-за осахаривания крахмала, майонез и соусы из-за распада эмульсии на жир и воду. Завершают перечень листовой салат и целые пучки зелени, которые чернеют и превращаются в слизь, и консервы в жестяных банках, чья разгерметизация при замерзании чревата развитием ботулизма.

Хотя список «запрещенки» велик, многие продукты отлично переносят холод и могут храниться месяцами без потери качества. Главное — соблюдать сроки, чтобы еда не превратилась в «мертвый» лед. Существует емкий перечень продуктов, пригодных для заморозки, с указанием предельных сроков хранения при стабильном температурном режиме:

Мясные продукты и птица

Говядина и телятина: до 9 месяцев.

Целые тушки курицы и индейки: до 10–12 месяцев.

Разделанная птица (крылья, голени, филе): до 6–9 месяцев.

Баранина: до 6 месяцев.

Мясной фарш и субпродукты: до 3–4 месяцев.

Свинина: до 2 месяцев (из-за быстрой порчи жировых тканей).

Рыба и морепродукты

Нежирные сорта (треска, камбала, окунь): до 6 месяцев.

Жирные сорта (лосось, скумбрия, сельдь): до 2–3 месяцев.

Креветки, кальмары и мидии: до 4 месяцев.

Овощи, ягоды и грибы

Плотные ягоды (вишня, смородина, клюква): до 12 месяцев.

Овощные нарезки (перец, кабачок, тыква, морковь): до 10–12 месяцев.

Зеленый горошек и кукуруза: до 12 месяцев.

Грибы (после термической обработки): до 6 месяцев.

Измельченная зелень в масле или порционных формах: до 6 месяцев.

Бакалея и молочные изделия

Сливочное масло: до 6–9 месяцев.

Твердые сорта сыра: до 6 месяцев (рекомендуется для использования в горячих блюдах).

Хлебобулочные изделия: до 2–3 месяцев.

Томатная паста (порционно): до 6 месяцев.

Самое главное соблюдать герметичность, температурный режим и порционность. Помогут использование вакуумных пакетов или плотной пленки и стабильные -18 градусов без циклов частичного размораживания. Объем одной упаковки должен соответствовать разовому приготовлению для исключения повторной заморозки.

