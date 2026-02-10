Удар по печени и поджелудочной: кому нельзя есть блины на Масленицу

Масленичная неделя — традиционный русский праздник, сопровождающийся поеданием множества аппетитных блинчиков. Но, несмотря на популярность и любовь к этому блюду, важно понимать, что далеко не каждому человеку оно полезно. Корреспонденты интернет-издания «Подмосковье сегодня» узнали у диетолога Ольги Рединой, кому лучше воздержаться от употребления блинов, какую пользу и вред они несут организму, а также как правильно готовить и подавать блины, чтобы снизить потенциальные негативные последствия.

Польза и вред блинов

По словам эксперта, блины — источник витаминов группы B, необходимых для нормального функционирования нервной системы и обмена веществ.

«Легкоусвояемые белки и углеводы в составе блинов обеспечивают быстрое восстановление энергии после физической нагрузки, а качественное сливочное масло или растительное добавляет необходимые жиры, важные для усвоения жирорастворимых витаминов A, D, E и K», — рассказала она.

Однако диетолог напомнила, что чрезмерное потребление быстрых углеводов ведет к набору лишнего веса и повышению риска развития диабета второго типа.

«Повышенное содержание животных жиров может способствовать образованию холестериновых отложений в сосудах, вызывая проблемы с сердцем и сосудами. Также жареные изделия создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу», — уточнила Редина.

Фото: [ istockphoto.com/Mehmet Onur Bozkurt ]

Кто находится в группе риска?

Специалист рассказала, что блины традиционно готовятся из молока, яиц, муки и масла, что делает их довольно тяжелой пищей, особенно для людей с непереносимостью лактозы, аллергиков, диабетиков, любителей низкокалорийных диет, пациентов с заболеваниями ЖКТ.

«Молоко входит в состав большинства классических рецептов блинов. Если организм плохо усваивает молочный сахар, употребление блинов может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие живота и диарею. Некоторые компоненты теста, например, яйца или молоко, являются распространенными аллергенами. Даже небольшие порции могут спровоцировать реакцию у чувствительных лиц», — предостерегла Редина.

Большое количество углеводов и сахаров провоцирует резкий скачок уровня глюкозы в крови, особенно если употреблять блины с сладкими начинками вроде варенья или сгущенки. Высокая калорийность и высокое содержание жиров делают блины нежелательным продуктом для тех, кто стремится похудеть или поддерживает строгий рацион питания, отметила эксперт.

«Жирное тесто и горячие добавки могут раздражать слизистую желудка и усиливать симптомы гастрита, язвы или панкреатита», — заявила диетолог.

Как уменьшить негативное воздействие

Если отказаться от традиционного угощения сложно, Редина порекомендовала использовать цельнозерновую муку, которая снижает гликемический индекс блюда и увеличивает долю полезных пищевых волокон.

«Лучше готовить без добавления большого количества сахара. Вместо обычного сахара применять натуральные подсластители, такие как стевия или сироп агавы. Чтобы уменьшить вред, рекомендую отказаться от жарки на масле. Лучше выпекать блины на сухой сковороде или в духовом шкафу. И, конечно, выбирать правильные начинки: творог, нежирное мясо птицы, грибы, овощи — отличная замена привычным вареньям и сметане», — посоветовала диетолог.

Фото: [ istockphoto.com/AnnaPustynnikova ]

Самые полезные начинки для блинов

Для тех, кто хочет сохранить максимальную пользу и избежать негативных последствий, диетолог предложила несколько вариантов здоровых начинок:

Творог с зеленью и чесноком: белковый продукт, дополненный свежими травами и небольшим количеством чеснока обеспечит хороший заряд белка и минералов;

Отварная курица с грибами: нежирное белое мясо отлично сочетается с шампиньонами и легким майонезом или йогуртом;

Овощная смесь: капуста, морковь, лук, шпинат и брокколи придадут аромат и насытят витаминами и микроэлементами;

Рыба и морепродукты: лосось, форель, креветки или кальмары обеспечат организм омега-3 кислотами и йодом.

