Хватит гробить клетки: названа копеечная привычка, которая остановит дряхление организма

Исследователи выяснили, что незначительное сокращение калорийности рациона способно защитить организм от возрастных заболеваний и продлить молодость. Об этом пишет planet-today.

Суть метода и результаты масштабного эксперимента

Сотрудники Университета Тафтса пришли к выводу, что уменьшение энергетической ценности повседневного меню всего на 10–15% помогает существенно укрепить здоровье и минимизировать риски развития опасных возрастных патологий. Результаты их научной работы были опубликованы в профильном издании The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

В основу долгосрочного проекта CALERIE легли наблюдения за 200 добровольцами. Из них 150 человек получили задание сократить калорийность своего рациона на 25% и придерживаться такого режима на протяжении 2 лет. Контрольная группа участников не меняла свои гастрономические привычки. На практике добровольцы из первой группы смогли снизить объем потребляемой энергии лишь на 12%, однако даже этого скромного показателя хватило для получения выраженного терапевтического эффекта. У них зафиксировали стабилизацию артериального давления, падение концентрации вредного холестерина и инсулина в крови, а также естественную потерю около 10% веса.

Биологический механизм омоложения организма

Специалисты объясняют пользу такого подхода глубинными изменениями на клеточном уровне. Снижение объема поступающих калорий стимулирует более эффективную генерацию энергии внутри клеток. Одновременно с этим в организме замедляется производство активных форм кислорода — нестабильных молекулярных соединений, которые разрушают клеточные структуры и провоцируют процессы увядания, а также приводят к развитию онкологии и нейродегенеративных нарушений. Положительные изменения подтвердил и лабораторный анализ урины участников, в которой снизился уровень опасных маркеров.

Авторы эксперимента подчеркивают, что методика не подразумевает изнурительного голодания. При среднем суточном рационе в 2000 килокалорий сокращение меню на 10% эквивалентно простому отказу от одной порции сладкого десерта или чашки калорийного кофейного напитка.

Важные противопоказания к изменению диеты

Несмотря на очевидные плюсы, эксперты предупреждают, что подобная коррекция питания подходит далеко не каждому человеку. Любые изменения в рационе требуют предварительного согласования с лечащим врачом. В группу риска, для которой подобные ограничения нежелательны или требуют строгого контроля, входят пожилые люди в возрасте старше 65 лет, беременные женщины, дети, а также лица с дефицитом массы тела, остеопорозом или тяжелыми хроническими заболеваниями.