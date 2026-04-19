Хватит кашлять и терпеть: уролог Предель призвал курильщиков проверить здоровье таза

Курение традиционно связывают с заболеваниями легких и сердца, однако специалисты предупреждают о менее очевидном, но крайне неприятном последствии — недержании мочи. Уролог Максим Предель объяснил, почему затяжка сигаретой может привести к потере контроля над мочеиспусканием, пишет Лента.ру.

Механический удар по мышцам

Главным фактором риска для заядлых курильщиков является хронический кашель. По словам врача, регулярные приступы кашля создают избыточное давление на органы малого таза.

Ослабление связок: Постоянная нагрузка изнашивает мышцы тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь.

Эффект неожиданности: Со временем даже легкий смех или чихание провоцируют непроизвольное подтекание мочи, так как структуры таза перестают справляться с давлением.

Токсичное раздражение и гиперактивность

Помимо механического воздействия, курение влияет на организм химически. Никотин и смолы, попадая в кровь, раздражают слизистую оболочку мочевого пузыря. Это вызывает его гиперактивность — состояние, при котором позывы становятся внезапными и трудноконтролируемыми.

Кроме того, токсичные вещества табачного дыма подавляют синтез коллагена. Поскольку именно этот белок отвечает за эластичность и прочность тканей, связочный аппарат малого таза буквально «дряхлеет» раньше времени.

Опасная неосведомленность

Врач подчеркивает: большинство курильщиков ошибочно списывают урологические проблемы на возраст или временное недомогание. Мало кто связывает частые походы в туалет или подтекание мочи с содержимым своей пепельницы. Однако без отказа от вредной привычки любое лечение урологических патологий может оказаться малоэффективным, так как основной повреждающий фактор — кашель и интоксикация — никуда не исчезнет.