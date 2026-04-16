Хватит копить миллионы Nissan нашел способ сделать новые машины доступными для каждого

Японский автопроизводитель рассматривает возможность возвращения в сегмент максимально доступных автомобилей. После запланированного ухода модели Versa с американского рынка в 2025 году компания ищет способы заполнить образовавшуюся нишу бюджетным седаном нового поколения.

Спрос на доступность остается высоким

Генеральный директор Nissan Иван Эспиноса подтвердил, что рынок недорогих машин по-прежнему перспективен. По его словам, потребители во всем мире продолжают искать варианты с ценой в районе 18 000 долларов. Руководство бренда уверено, что слухи о закате эпохи седанов сильно преувеличены, и этот тип кузова сохранит свою актуальность в ближайшие годы.

Главные препятствия для производства

Несмотря на наличие покупательского интереса, проект сталкивается с серьезными экономическими вызовами. Эспиноса отметил, что текущие производственные условия делают задачу крайне сложной. Основная проблема заключается в постоянно растущих тарифах и пошлинах, которые увеличивают себестоимость продукции. В таких обстоятельствах выпуск автомобиля по «правильной» цене становится для компании балансированием на грани рентабельности.

Будущее модели и ценовые ориентиры

В настоящий момент инженеры и маркетологи Nissan изучают варианты создания модели, сопоставимой по стоимости с кроссовером Kicks — одним из самых бюджетных предложений бренда на сегодня. Если компания сможет оптимизировать логистику и налоги, новый седан станет серьезным конкурентом в сегменте масс-маркета. Nissan намерен доказать, что надежный и современный автомобиль не обязательно должен быть дорогим.