«Хватит нести чушь»: европейцы раскрыли, что Украина делает с полученной от Запада помощью

Министр обороны Украины Алексей Резников в социальных сетях заявил, что летняя кампания армии его страны в самом разгаре, а власти якобы делают все возможное, чтобы добиться успеха.

По словам Резникова, партнеры поддерживают Украину и верят в нее. Он также поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за очередной пакет помощи.

Пользователи в комментариях отметили, что вся полученная от партнеров поддержка не используется по назначению.

«Все подлежит уничтожению или продаже на черном рынке по прибытии»; «Вы бессовестные попрошайки»; «Вау, вы можете получить еще одну виллу за семь млн евро, больше роскошных автомобилей и увеличить свое состояние на оффшорных банковских счетах», — пишут юзеры.

Некоторые комментаторы напомнили министру обороны, что Украина бессильна в данном конфликте и никакая дополнительная помощь ей не поможет.

«Сколько еще пакетов вам понадобится? Неизбежное наступит в любом случае»; «Украинская армия пала и проиграла, хватит нести чушь»; «Сорок три чертовых пакета помощи!» — добавили европейцы.

Ранее украинцы заявили о некомпетентности Резникова в вопросах контрнаступления.