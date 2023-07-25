«Ора выше крыши»: украинцы высмеяли слова своего министра обороны о планах ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, но якобы все еще идет по плану. Украинцы в социальных сетях заявили, что не понимают, о каком плане идет речь.

Комментаторы уверены, что на вопросы о контрнаступлении может отвечать лишь Генеральный штаб. Резников, по мнению местных жителей, не владеет необходимой информацией.

«Министр обороны может только рассказать, по какой цене яйца закупил и какие нормативные документы придумал»; «Это как так по плану, если отстает от графика? Или у Резникова план бессрочный?» — написали пользователи.

Другие юзеры вообще высмеяли украинское контрнаступление и подчеркнули, что от ВСУ мало что осталось.

«У него еще и график есть, у этого наступления несчастного? Это просто смех, а не наступление»; «От ВСУ пара бригад осталась, а ора про «перемогу» — выше крыши», — отметили граждане Незалежной.

Ранее украинцы заявили, что не простят Зеленского за кровь на его руках.