Хватит паниковать: автоинструктор объяснил, как быстро утихомирить хама на дороге

Встреча с агрессивным водителем, который «висит» на бампере и подает звуковые или световые сигналы, требует от автомобилиста хладнокровия и соблюдения четкого алгоритма действий для предотвращения ДТП. О том, как правильно реагировать на агрессивного водителя сзади, рассказывает REGIONS руководитель автошколы из Подмосковья Сергей Романов.

Руководитель подмосковной автошколы Сергей Романов подчеркивает, что первоочередная задача водителя — не вступать в конфликт, а безопасно уступить дорогу. Эксперт настоятельно рекомендует сохранять привычный скоростной режим, не пытаясь «оторваться» от преследователя, что может привести к нарушению правил. Вместо этого следует плавно снизить скорость, включить аварийную сигнализацию и по возможности перестроиться в правый ряд, позволяя агрессору совершить обгон.

Специалист предостерегает от типичных ошибок, которые способны спровоцировать аварию. Крайне опасно тормозить резко, жестикулировать в ответ или вступать в перепалку, так как это лишь усиливает гнев оппонента. Также важно не концентрировать все внимание на зеркале заднего вида, чтобы не терять контроль над обстановкой впереди. Если преследование продолжается, автоинструктор советует остановиться на безопасной обочине, оставаясь внутри заблокированного автомобиля, и при необходимости вызвать полицию, зафиксировав данные преследующего транспортного средства.