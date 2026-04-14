Хватит переплачивать: ФАС начала тотальную чистку тарифов ЖКХ по всей стране

Федеральная антимонопольная служба инициировала масштабный аудит начислений за электроэнергию и вывоз мусора. Эксперты прогнозируют исключение необоснованных расходов и реальную экономию для жителей многоквартирных домов. Об этом стало известно в беседе с NEWS.ru

Проверка прозрачности начислений за свет и ТКО

Федеральная антимонопольная служба приступила к детальному анализу структуры платежей за электричество и услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. По мнению эксперта по вопросам ЖКХ Дмитрия Бондаря, основной целью данной проверки является выявление и удаление из тарифов тех затрат, которые не подтверждены документально. Специалист напомнил, что подобный аудит уже успешно проводился в сегменте водоснабжения, где удалось добиться отмены ряда необоснованных начислений. Теперь аналогичные меры затронут графы расходов за киловатты и пользование мусорными контейнерами.

Инструменты контроля и влияние на кошелек потребителя

У ведомства имеются действенные механизмы для корректировки тарифной политики на местах. В частности, законодательство наделяет службу правом внедрять заниженные нормативы, если региональные власти игнорируют официальные предписания. Кроме того, за систематические нарушения установленных требований должностным лицам грозит административная ответственность. Бондарь подчеркнул, что крайне важно наладить автоматическое доведение итогов проверок до граждан. Он считает, что если аудит выявил переплату, то уже в следующем расчетном периоде цена в квитанции должна снизиться для всего дома или квартала без дополнительных усилий со стороны жильцов.