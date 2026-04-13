Хватит себя травить: какие привычные продукты медленно разрушают желудок и несут рак
Врач Ивашков: сосиски и колбасы названы главными возбудителями рака в рационе
Врач предупредил о скрытых угрозах в популярном рационе россиян. Регулярное употребление переработанного мяса, солений и горячих напитков может спровоцировать возникновение злокачественных опухолей, пишет Лента.ру.
Влияние мясных изделий на развитие онкологии
Специалист в области онкологии Владимир Ивашков в рамках своего блога на YouTube выделил категории продуктов, способных вызвать рак желудка. Врач акцентировал внимание на опасности продукции из переработанного мяса, включая популярные у населения сосиски, колбасы и бекон. По словам эксперта, такие изделия насыщены нитритами и нитратами. Эти вещества при попадании в человеческий организм трансформируются в агрессивные канцерогены. Кроме того, медик указал на необходимость контроля за количеством красного мяса в рационе, так как его избыток также коррелирует с ростом онкологических рисков.
Вред избытка соли и повреждение слизистой
Другим серьезным фактором риска онколог назвал злоупотребление солеными продуктами, такими как маринады, соевые соусы и домашние соленья. Ивашков пояснил, что высокая концентрация соли оказывает прямое деструктивное воздействие на клетки желудка. Ситуация становится особенно опасной для лиц, являющихся носителями бактерии хеликобактер пилори. В этом случае сочетание агрессивной соленой среды и патогенной микрофлоры значительно ускоряет патологические процессы в тканях органа.
Температурный режим напитков и международные оценки
Помимо состава пищи, значение имеет и ее физическое состояние. Владимир Ивашков напомнил о позиции Международного агентства по изучению рака относительно употребления слишком горячего питья. Специалисты классифицируют напитки с экстремально высокой температурой как вероятный канцерогенный фактор. Постоянное термическое раздражение слизистой оболочки пищевода и желудка может стать отправной точкой для развития опасного заболевания, поэтому врач рекомендует дожидаться остывания чая или кофе до безопасных значений.