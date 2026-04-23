Хватит терпеть дым и вредить здоровью: юрист назвал способ навсегда выгнать курильщиков из подъезда
Юрист Кырлан: курильщика-соседа можно сдать в полицию
Курение на лестничных площадках остается одной из главных причин соседских войн. Юрист Марчел Кырлан рассказал, почему аргументы курильщиков «у открытого окна» не работают и как правильно собрать доказательства для полиции, пишет Лента.ру.
Подъезд — не курилка: что говорит закон
Многие жильцы ошибочно полагают, что курение у окна на лестничной клетке допустимо. Однако, по словам доцента Юридического факультета Финансового университета Марчела Кырлана, закон трактует это однозначно:
- Общее имущество: Подъезд является общедомовой собственностью. Использование его для курения нарушает права других собственников на благоприятную среду.
- Запрет на никотин: Под запрет попадает не только классический табак, но и любая никотинсодержащая продукция (вейпы, системы нагревания табака).
Пошаговая инструкция по борьбе с нарушителями
Юрист предлагает действовать поэтапно, переходя от дипломатии к административному давлению:
- Мирный диалог. Спокойно объясните соседу, что дым проникает в квартиры и мешает детям или аллергикам. Часто люди не осознают масштаб неудобств.
- Обращение в УК или ТСЖ. Если слова не помогают, пишите официальное заявление. Управляющая компания обязана разместить знаки о запрете курения и провести профилактическую беседу с нарушителем.
- Сбор доказательств. Это критический этап. Кырлан отмечает, что без фиксации нарушения жалоба превратится в «спор слов». Используйте:
- Фото и видеосъемку факта курения.
- Свидетельства других жильцов.
- Коллективные обращения.
- Вызов полиции. Курение в запрещенных местах — это административное правонарушение. С имеющейся базой доказательств и коллективной жалобой сотрудники МВД смогут выписать штраф.
Статистика вредных привычек
На фоне борьбы с курением в общественных местах Минздрав РФ привел свежие данные. Министр Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день:
- 17,73% россиян старше 15 лет продолжают курить табак.
- Уровень потребления алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения.
Снижение этих показателей напрямую зависит не только от медицины, но и от создания «бездымной» среды в местах проживания граждан.