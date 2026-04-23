Хватит терпеть дым и вредить здоровью: юрист назвал способ навсегда выгнать курильщиков из подъезда

Курение на лестничных площадках остается одной из главных причин соседских войн. Юрист Марчел Кырлан рассказал, почему аргументы курильщиков «у открытого окна» не работают и как правильно собрать доказательства для полиции, пишет Лента.ру.

Подъезд — не курилка: что говорит закон

Многие жильцы ошибочно полагают, что курение у окна на лестничной клетке допустимо. Однако, по словам доцента Юридического факультета Финансового университета Марчела Кырлана, закон трактует это однозначно:

Общее имущество: Подъезд является общедомовой собственностью. Использование его для курения нарушает права других собственников на благоприятную среду.

Запрет на никотин: Под запрет попадает не только классический табак, но и любая никотинсодержащая продукция (вейпы, системы нагревания табака).

Пошаговая инструкция по борьбе с нарушителями

Юрист предлагает действовать поэтапно, переходя от дипломатии к административному давлению:

Мирный диалог. Спокойно объясните соседу, что дым проникает в квартиры и мешает детям или аллергикам. Часто люди не осознают масштаб неудобств.

Обращение в УК или ТСЖ. Если слова не помогают, пишите официальное заявление. Управляющая компания обязана разместить знаки о запрете курения и провести профилактическую беседу с нарушителем.

Сбор доказательств. Это критический этап. Кырлан отмечает, что без фиксации нарушения жалоба превратится в «спор слов». Используйте:

Фото и видеосъемку факта курения. Свидетельства других жильцов. Коллективные обращения.

Вызов полиции. Курение в запрещенных местах — это административное правонарушение. С имеющейся базой доказательств и коллективной жалобой сотрудники МВД смогут выписать штраф.

Статистика вредных привычек

На фоне борьбы с курением в общественных местах Минздрав РФ привел свежие данные. Министр Михаил Мурашко сообщил, что на сегодняшний день:

17,73% россиян старше 15 лет продолжают курить табак.

Уровень потребления алкоголя составляет 8,06 литра этанола на душу населения.

Снижение этих показателей напрямую зависит не только от медицины, но и от создания «бездымной» среды в местах проживания граждан.