Хватит тупеть в телефонах: доктор назвала пять простых действий для улучшения памяти

Человеческий мозг способен развиваться на протяжении всей жизни, независимо от количества прожитых лет. Данный факт подтверждают американские специалисты из Техасского университета, которые в течение почти 1000 дней вели наблюдение за 4000 добровольцев в возрасте от 19 до 94 лет. Для отслеживания динамики ученые использовали специальный индекс BrainHealth Index. Этот показатель оценивает три ключевых параметра: ясность мышления, социальную вовлеченность и эмоциональную стабильность при стрессах, пишет РГ.

Главные выводы масштабного эксперимента

Результатами этого крупного исследования поделилась эндокринолог Зухра Павлова. Она отметила, что биологический возраст не стал преградой для интеллектуального роста: двадцатилетние и восьмидесятилетние участники улучшали показатели примерно на одном уровне. При этом самый заметный прогресс продемонстрировали те, у кого на старте были самые низкие результаты. Выяснилось также, что регулярная забота о когнитивном здоровье создает эффект восстановления. Ментальные тренировки помогали людям удерживать позиции или даже улучшать работу мозга во время тяжелых жизненных кризисов, включая болезни или потерю работы. Простые полезные микропривычки оказались эффективнее редких и тяжелых нагрузок.

Пять ежедневных микропривычек для высокой продуктивности

Чтобы запустить процесс улучшения когнитивных функций, достаточно уделять правильным действиям от 5 до 15 минут в день. Эксперты рекомендуют внедрить в рутину следующие шаги: