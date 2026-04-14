Хватит воевать: Лебедев раскрыл хитрый способ заставить бывшую жену давать детей

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев предложил радикальный способ решения конфликтов с бывшими супругами. Он уверен, что признание собственных ошибок и отказ от споров — кратчайший путь к беспрепятственному общению с ребенком, пишет Лента.ру.

Проблема манипуляций при встречах с детьми

В рамках своего шоу «Ответошная» в социальной сети «ВКонтакте» Артемий Лебедев разобрал ситуацию одного из подписчиков, столкнувшегося с трудностями после развода. Мужчина пожаловался, что бывшая жена систематически срывает его встречи с детьми, меняя договоренности в последний момент. Дизайнер отметил, что подобные деструктивные сценарии часто становятся следствием нерешенных личных обид между взрослыми, где ребенок невольно превращается в инструмент давления.

Метод «полного покаяния» ради будущего ребенка

Лебедев убежден, что единственный эффективный способ исправить ситуацию — это тотальный отказ от конфронтации, вне зависимости от справедливости обвинений со стороны женщины. Блогер посоветовал мужчинам занять позицию максимального смирения. По его мнению, следует признать правоту бывшей супруги, попросить прощения за все прошлые ошибки и заявить о готовности нести ответственность. Дизайнер предложил использовать формулировку, в которой отец обещает дать ребенку все самое лучшее, оградив его от негативного опыта прошлых отношений.

Психологический расчет и результат

Автор совета полагает, что искреннее или даже тактическое признание вины способно мгновенно обезоружить оппонента. Как утверждает Лебедев, если мужчина перестанет защищаться и спорить, женщина сменит гнев на милость и перестанет препятствовать встречам. Главная цель такой стратегии — сместить фокус с прошлых обид на интересы детей. Блогер подчеркнул, что готовность «покаяться перед засранцем» в глазах матери является ключом к восстановлению нормального графика общения с наследниками.