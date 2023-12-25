«Хватит врать»: Поплавская высмеяла оправдания Киркорова за «разврат» на вечеринке у Ивлеевой

На мероприятие к Ивлеевой пришли знаменитости разного масштаба, показав свои почти неприкрытые тела. Кто-то ограничился одним носком, а некоторые надели прозрачные вещи и выделяющееся нижнее белье. Происходящее в клубе вышло за все рамки настолько, что проверкой занялись надзорные органы. Они увидели в вечеринке пропаганду нетрадиционных ценностей: некоторых задержали, составив протокол об административном нарушении, а Ивлеевой пришлось публично извиняться.

На вечер пришел и Филипп Киркоров, который разоделся в лучшие бренды и ожидал, что также сделают другие. На снимках артист улыбается и позирует рядом с коллегами по цеху, например, Лолитой Милявской. Назвать его недовольным трудно, хотя позже в соцсетях он написал, что был готов в любую минуту сорваться на выход.

Как пишет издание «Утро.ру», оправдания Филиппа Киркорова, которые он направил Дмитрию Пескову, не убедили актрису Яну Поплавскую. Она раскритиковала не только гостей развратного вечера, но и тех, кто эту встречу обсуждает уже почти неделю.

«Каждый уважающий себя россиянин должен отреагировать и вычеркнуть, стереть эти имена. Не ходить на концерты, не смотреть фильмы, не смотреть программы, не упоминать нигде и никогда. <...> Хватит врать, что мы подглядываем в замочную скважину», — высказалась в личном блоге звезда кино.

Судя по постам Поплавской, она не понимает таких вечеринок, особенно в период проведения СВО. Актриса является одним из самых ярых патриотов страны и искренне переживает за российских бойцов. Поплавская не считает, что веселые мероприятия уместны в это время.