Хворост и дрова как магнит: герпетолог рассказал, почему змеи облюбовали ваш участок

Герпетолог Владимир Черлин в беседе с RT объяснил, как дачникам снизить риск встречи со змеями на участке. По его словам, пресмыкающиеся появляются не случайно: они изначально обитают в этой местности, и люди со своими участками приходят на их территорию. Змеям необходимы укрытия, поэтому чаще всего они задерживаются там, где земля завалена хворостом и дровами.