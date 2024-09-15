И это не Москва: стал известен самый трудолюбивый регион РФ

Более чем в 30 регионах жители трудятся больше, чем в среднем по России: наиболее продолжительная рабочая неделя была у жителей самого западного региона страны. Так, в Калининградской области во втором квартале года она составила более 40 часов. Об этом сообщило РИА Новости.

Уточняется, что второе место в этом рейтинге занимает Республика Хакасия (39,5 ч), третья строчка досталась Приморскому краю (39,4 ч).

Отмечается, что также выше среднего по стране также занимает рабочая неделя в Астраханской области, Москве, Томской, Свердловской, Рязанской, Ивановской и Тюменской областях.

При этом с апреля по июнь выросла продолжительность рабочей недели в Рязанской, Курганской и Архангельской областях. Самая короткая рабочая неделя – в Республике Ингушетия, где она составила всего 31,5 ч.