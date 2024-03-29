И морально, и физически: военные раскрыли, как подготовиться к армии

Уже с апреля во всех регионах России стартует весенний призыв на срочную службу в армии. Об этом сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Несмотря на то, что солдат-срочников решено не отправлять в зону СВО, служба в армии — довольно сложный этап в жизни человека. Как подготовиться к нему, нам рассказал экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС РФ, полковник запаса Сергей Хатылев.

«К каждой специальности разработаны уникальные квалификационные требования. Например, заправляющий самолет солдат должен разбираться в марках топлива, уметь правильно пользоваться аппаратурой. А специалист по эксплуатации РЛС обязан знать основы электро- и радиотехники, технику безопасности. Часть из этих знаний можно получить заранее», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если человек хотел бы попасть в определенный род войск, продолжил Хатылев, он может, например, научиться ремонтировать машины и сказать об этом в военкомате. Не исключено, что дополнительные знания, навыки или опыт сыграют роль при распределении.

«Надо взять с собой самые элементарные вещи: зубную щетку, гигиенические принадлежности, носовые платки, салфетки, какие-то лекарственные препараты при наличии хронических или специфических проблем со здоровьем. Все это сейчас и так выдается, но лишним все равно не будет», — отметил военный.

Физическая форма, по словам полковника, тоже важна. В армии день начинается с зарядки, потом идут занятия по физподготовке. Плюсом к этому в течение всей службы солдат вынужден передвигаться ускоренно — где-то бегом, где-то ползком, где-то строевым шагом. Поэтому, если человек никогда не бегал, ему нужно хотя бы минимально заняться собой — научиться приседать хотя бы 20 раз и подтягиваться хотя бы 10.

Заместитель главного редактора журнала «Воин России», ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин также напомнил о существовании множества военно-патриотических клубов в России.

«В таких организациях готовят и морально, и физически, причем еще и по родам войск: ВДВ, флот, водители БТР и так далее. В основном эти клубы можно найти в крупных городах, но встречаются они и в населенных пунктах поменьше. В них можно научиться едва ли не всему, вплоть до парашютной подготовки и стрельбы, и подготовиться сразу к определенной специальности», — заверил наш собеседник.

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