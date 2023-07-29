В Батуми прозападные активисты выбежали на митинг против вставшего там накануне в пятницу, 28 июля, на якорь российского лайнера. Инцидент вызвал у местных широкий общественный резонанс.

Некоторые россияне сошли на берег. Завидев пассажиров, активисты ринулись к ним и попытались спровоцировать потасовку, обзывая русского отважного мужчину с семьей оккупантом.

Однако тот оказался не робкого десятка и крикнул набросившимся провокаторам, что гордится тем, что он - русский и из России.

«Да, я русский, и горжусь этим!» - заявил гордо пассажир.

Как стало известно «Подмосковье Сегодня», разогнавший стаю батумских прозападных активистов русский герой - уроженец Белгородской области. Мужчина отец четверых детей и состоит в местной теробороне.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.