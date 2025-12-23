«И в радость, и на здоровье»: врач перечислила список полезных подарков на Новый год

Терапевт Ольга Сухарева предложила альтернативу традиционным новогодним подаркам, составив список презентов, направленных на укрепление физического и ментального здоровья. Врач рекомендует дарить близким не стандартные сувениры, а предметы и сертификаты, способствующие снижению тревожности, улучшению сна и поддержанию гигиены, сообщает Лента.ру.

Для людей, испытывающих повышенную тревожность или стресс, Ольга Сухарева рекомендует подарки, связанные с рутинным творчеством. В эту категорию входят картины по номерам, наборы акварельных фломастеров или комплекты для изготовления свечей из соевого или кокосового воска.

Тем, у кого есть проблемы со сном, терапевт считает идеальным вариантом утяжеленное одеяло или ортопедическую подушку. Эти предметы помогают улучшить качество ночного отдыха. Для сторонников практик осознанности и медитаций врач советует дарить наборы ароматических масел.

Важным направлением заботы о здоровье Сухарева называет гигиену полости рта. В качестве полезного презента подойдет комплект, включающий ирригатор, зубную нить, лечебную пасту и щетку. В список также включены сертификаты на медицинские обследования (чекап) в лаборатории, на сеансы массажа или в спа-центр. Полезными физическими предметами названы массажеры для спины и книги.

Для создания праздничного настроения и заботы о себе подойдут новогодние свечи ручной работы, адвент-календари с чаем или косметикой, а также полезные сладости без рафинированного сахара. В качестве долгосрочного вложения в здоровье врач предлагает дарить абонементы в спортивный зал, бассейн или термальную зону.

