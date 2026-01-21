Неизвестный романтик подготовил сюрприз: послание на английском появилось на зимнем сугробе в Подмосковье

В подмосковном Егорьевске появился необычный арт-объект, который вызвал улыбки и обсуждения среди местных жителей, пишет REGIONS. Кто-то превратил обычный сугроб рядом с парком «200 лет Егорьевску» в носитель романтичного послания.

На снегу была оставлена надпись на английском языке — «Feel love». В переводе эта фраза означает «Почувствуй любовь». Этот зимний креатив быстро заметили пользователи социальных сетей.

Егорьевцы по-разному отреагировали на находку. Одна из жительниц предположила, что автор надписи просто заранее готовится к весне и праздникам. Другой местный житель считает, что это может быть личное послание-признание, адресованное чьей-то возлюбленной.

Остается только догадываться, кто именно и с какой целью создал эту снежную мини-инсталляцию. Самый главный вопрос — дошло ли это нестандартное признание до своего адресата — пока остается без ответа.

