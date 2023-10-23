ИД «АиФ» наградил победителей конкурса в рамках проекта «Война и мир языком плаката»

Авторам наилучших конкурсных работ вручили дипломы, а также памятные подарки от лица организаторов. Полный перечень победителей опубликовал сайт aif.ru вместе с кадрами церемонии награждения. Напомним, что она состоялась двадцатого октября в столице России.

Плакат понятен всем – «от мала до велика». Поэтому именно на него в качестве конкурсной работы и пал выбор. Организаторы проекта под названием «Война и мир языком плаката» предложили молодым художникам принять участие в одной из нескольких номинаций, выложив свою работу на специально созданный ресурс для народного голосования. К слову, у конкурса также было жюри, в состав которого вошли авторитетные художники.

Фото: [ © АиФ / Ирина Амэ ]

На удивление, конкурс пока что не выведен на федеральный, всероссийский уровень. На данный момент он носит межрегиональный характер. Но планов много, и одна из задач – организовывать его на постоянной основе. Все это позволит задействовать авторов из разных уголков страны.

Однако уже сейчас многие будущие мастера смогли показать таланты и добиться признания своих работ народом и членами компетентного жюри. Также их плакаты увидело немалое количество заинтересованных зрителей. По словам главного художника ИД «АиФ» Андрея Дорофеева, все участники конкурса «проявили свою гражданскую позицию».

Фото: [ © АиФ / Ирина Амэ ]

Специалисты оценивали плакаты по шести критериям. Таким образом, работа в идеале должна была оказывать сильное и яркое эмоционально-психологическое воздействие. Также эксперты обращали внимание на оригинальность подачи и соответствие названия содержанию.