Беременная Ида Галич рассказала о состоянии здоровья в поездке в Антарктиду

Телеведущая и блогер Ида Галич отправилась в круиз в Антарктиду, и во время путешествия она рассказала в своем телеграм-канале о самочувствии.

Галич находится на внушительном сроке беременности, тем не менее, она отважилась совершить путешествие в Антарктиду. Ее поклонники часто называют такой шаг опрометчивым, и поэтому блогер регулярно делится новостями о своем здоровье. Она заявила, что неплохо себя чувствует, и даже совершает пешие моционы в десятки тысяч шагов, правда, пока только на беговой дорожке.

«Все отлично. Я расту, уже четко чувствую маленького человека», — указала она.

Галич добавила, что у нее отменный аппетит, она попробовала десятки блюд. Из иллюминатора своей каюты она видит льды и айсберги, которые лежат на многочисленных льдинах. Блогер счастлива, и ожидает того времени, когда сможет совершить первую прогулку по Антарктиде.

Ранее американская актриса и писательница Джулианна Мур заявила, что ощутила шок после запрета своей книги «Веснушчатая клубничка». Она не видит ничего такого в тексте, что его следовало запрещать новым властям Соединенных штатов. По ее мнению, такой шаг нарушает ее конституционное право на свободу слова и самовыражения.