Джулианна Мур отреагировала на запрет своей книги новыми властями США

У голливудской актрисы и писательницы Джулианны Мур в США под запрет попала ее книга. Знаменитость заявила, что шокирована такой новостью. Об этом сообщило издание The Voice.

Книга Мур под названием «Веснушчатая клубничка» была запрещена новыми властями Соединенных Штатов. Сама писательница сообщила, что была шокирована таким решением. Она не понимает, что именно содержится в произведении, что понадобилось вводить запрет на него.

«Искренне огорчена и никогда не думала, что увижу такое в стране, где свобода слова и выражения — конституционное право», — указала она.

Писательница считает, что дети, которые растут в семье военных, должны иметь возможность читать ее тексты, поскольку все они растут примерно в одинаковых условиях, и их судьбы могут быть похожи. Сама Мур воспитывалась отцом, который был военнослужащим и ветераном Вьетнама.

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