Ида Галич рассказала, почему отказалась приходить на скандальную «голую вечеринку»

В интервью YouTube-каналу «Есть вопросики» Галич сообщила, что получила от Ивлеевой личное приглашение, однако отказалась от него, посчитав мероприятие хайпом.

«Настя пригласила меня на свою вечеринку. Я бы точно не пришла потому, что я работала. Но я долго сидела и думала: а я вообще смогла бы прийти после всего того, что я услышала в свой адрес? И мне кажется, что нет. Приглашение меня на такое мероприятие – это не про возвращение дружбы. Это про хайп», – сказала Галич.

Телеведущая отметила, что открыта к возобновлению дружбы с Ивлеевой, но подобных шагов со стороны коллеги она не увидела.

20 и 21 декабря в московском баре «Мутабор» прошла скандальная «голая вечеринка», в которой участвовали, помимо Ивлеевой, певицы Лолита Милявская и Анна Асти, певцы Филипп Киркоров и Дима Билан. Свое название в народе мероприятие получило из-за дресс-кода, поскольку звезды были одеты в откровенные наряды. У некоторых были видны интимные части тела.

Вечеринка носила, по данным СМИ, «закрытый» характер», однако сама Ивлеева активно выкладывала фото и видео с мероприятия в своих соцсетях. Позже снимки распространились в интернете, и на них отреагировали общественники, которые заявили о недопустимости проведения таких вечеринок в нынешний период, а также о распространении таким образом нетрадиционных ценностей.

Впоследствии Ивлеева, Лолита, Киркоров, Билан выложили видеообращения, в которых извиняются за случившееся и просят «не отменить» их в обществе.