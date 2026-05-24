Идеальные аватары вместо живых женщин: психолог объяснила, как игры убивают либидо

Компьютерные игры с эротизированными персонажами способны серьезно снижать сексуальное влечение, и в итоге мужчины начинают предпочитать виртуальных героинь реальным партнершам. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова.

По ее словам, идеализированная графика и гипертрофированная внешность персонажей искажают восприятие привлекательности живых людей и формируют завышенные ожидания от действительности. Мозг довольно быстро привыкает к усиленным стимулам: в играх героини находятся в состоянии постоянной сексуальной готовности, лишены бытовых сложностей, отказов, конфликтов и каких-либо эмоциональных требований. На этом фоне реальные люди начинают казаться слишком обычными, сложными и непредсказуемыми.

Психолог подчеркнула, что проблема не в самой графике, а в использовании игры как эмоционально легкой замены настоящим отношениям. В реальности необходимо учитывать чувства другого человека, договариваться и брать на себя ответственность, тогда как цифровой процесс ориентирован исключительно на быстрое удовольствие и контроль. Это ведет к постепенному отдалению в паре и росту завышенных требований к внешности партнерши. Если формируется зависимость от игр с эротическим сюжетом, снижается интерес к реальной близости и эмоциональному контакту, а человек начинает хуже переносить обычную человеческую реальность — усталость, несовпадение желаний, необходимость учитывать чужие эмоции.

Денисова-Мельникова добавила, что сама по себе любовь к играм не делает человека неспособным к семейной жизни, но если виртуальный мир становится привлекательнее реальности, это превращается в серьезный повод для беспокойства и может привести к полному избеганию живого общения.