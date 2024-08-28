Идеальный город будущего: компания Донстрой задает стандарты элитного жилья в России с 1994 года

В этом году компания «Донстрой» празднует юбилей. За три десятилетия работы девелопер построил в Москве буквально целый город с населением более 95 тысяч человек. Уникальная архитектура и строительные технологии, применяемые компанией, а также продуманная экосистема каждого жилого квартала делают жизнь москвичей комфортнее, а облик столицы еще более красивым и гармоничным.

Компания-трендсеттер

История компании «Донстрой» началась еще в 1994 году вместе с первыми проектами — престижными жилыми домами на северо-западе столицы. Именно они сформировали представление о новом стандарте жизни, в основу которого заложен комфорт, безопасность и эстетика. Ярким примером стал легендарный комплекс «Алые Паруса» с яхт-клубом и вертолетной площадкой — один из флагманских проектов компании «Донстрой».

В первой половине 2000-х девелопер развернул масштабное строительство в старой Москве. Появились такие знаковые проекты как: «Дом на Мосфильмовской», «Жизнь на Плющихе», «Баррин Хаус» и «Триумф-Палас». Последний даже был включен в Книгу рекордов Гиннеса как самое высокое жилое здание в Европе. Так «Донстрой» окончательно закрепил за собой звание компании, которая задает главные тренды в строительстве домов бизнес- и премиум-сегментов.

Чуть позднее «Донстрой» подключился к еще одному знаковому для столицы проекту — редевелопменту промышленных зон. На месте заброшенных заводов появились комфортные и современные жилые кварталы. В частности, в 2014 году на месте заброшенного завода «Серп и молот» в Лефортово «Донстрой» построил «Символ». А в Хорошево-Мневниках — «Сердце Столицы». Оба комплекса получили престижные награды правительства Москвы как одни из лучших проектов в сфере комплексного благоустройства столицы.

В 2021 году девелопер представил один из своих наиболее грандиозных проектов в Мневниковской пойме —10 кварталов с символичным названием «Остров». Дома окружают парковые зоны и водное кольцо Мневниковской поймы.

Каждый квартал комплекса — это ландшафтный парк со своей оригинальной концепцией. Особое внимание уделяется инфраструктуре: для удобства жильцов рядом есть детские сады и школы, супермаркеты и рестораны, спортивные клубы. Из окон квартир открывается прекрасный вид на парк и реку, который особенно прекрасен на закате.

Фото: [ Донстрой ]

Лидеры рынка

В прошлом году компания «Донстрой» построила свыше 630 тыс. кв. м недвижимости. Были сданы в эксплуатацию первый и третий кварталы «Острова», второй клубный дом «Река» и последний корпус «Сердца Столицы». Также в прошлом году новоселье праздновали жильцы кварталов «Смелость» и «Искренность» в многоквартирных домах «Символ» в Лефортово. Таким образом, «Донстрой» вошел в тройку лидеров по вводу жилья в Москве среди девелоперов без госфинансирования.

В 2024 году компания продолжает в Москве масштабное строительство: возводится клубный дом «ДомXXII» в Хамовниках, реализуется проект в Раменках, где Донстрой создает сразу три квартала: «Огни», «Событие» и клубные дома «Река».

Всего же за 30 лет работы компания «Донстрой» возвела настоящий небольшой город – в нем проживает более 95 000 человек, а его площадь превышает 6,1 млн кв. м. Каждый квартал и дом в этом городе — особенные: никакой скучной типовой застройки. Только яркие авторские проекты, созданные с использованием современных строительных технологий и индивидуальных архитектурных концепций.

Фото: [ Донстрой ]

Забота о людях

При реализации своих проектов «Донстрой» придерживается ключевых ESG-принципов. Так, девелопер входит в топ-3 рейтинга по энергоэффективному строительству в столице. То есть построенные компанией дома потребляют примерно на 30% меньше энергии, что благоприятно сказывается на экологии и помогает жильцам экономить на коммунальных услугах.

Кроме того, «Донстрой» может похвастаться и значимыми проектами в строительстве социальной инфраструктуры. В 2023 году открыла свои двери для первых учеников «Бауманская инженерная школа в проекте «Символ» в Лефортово, в этом году введена в эксплуатацию «Школа будущего» в проекте «Остров» в Мневниковской пойме. Свое громкое название школа получила благодаря инновационным образовательным программам и современному технологичному оснащению. Учащимся доступны робо-классы и исследовательские лаборатории, а также IT-полигон. Заниматься самостоятельным изучением материала можно в библиотечном центре, для творческих ребят есть художественная мастерская акварельной живописи и рисунка, а активные ученики наверняка оценят два универсальных спортивных зала. Для удобства учащихся блок начального образования будет размещаться отдельно от средней и старшей школ. Образовательный центр второго квартала «Острова» включает в себя также детский сад на 125 мест.

«Донстрой» заботится не только о своих будущих жильцах, но и о собственных сотрудниках. Чтобы поддерживать высокий профессиональный уровень своей команды компания заключила договоры на целевое обучение более чем 50 студентов из колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, образовательного комплекса градостроительства «Столица» и колледжа архитектуры и строительства № 7. Таким образом учащиеся смогут проходить практику на самых современных строительных объектах города. А кроме практических и теоретических знаний ребят ждет и финансовая поддержка в виде стипендии. Но главное — самые талантливые студенты получат возможность проходить оплачиваемую стажировку, а лучшие ученики смогут после окончания учебы начать карьеру в компании «Донстрой».

Фото: [ Донстрой ]

Токен креатива (erid)

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