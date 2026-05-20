Идеальный тайминг молодости: названо точное время сна способное затормозить увядание организма

Масштабное исследование на основе данных полумиллиона человек показало, что как хронический недосып, так и избыток сна запускают процессы преждевременного увядания важнейших систем организма. Об этом пишет МК .

Влияние режима сна на старение ключевых систем

Продолжительность ночного отдыха оказывает прямое и всестороннее влияние на то, с какой скоростью стареют внутренние органы человека. Согласно результатам научного труда, опубликованного в престижном журнале Nature, любые выраженные отклонения от установленной нормы сна способны заметно ускорять биологическое старение головного мозга, сердца, легких, а также иммунной системы. Одновременно с этим сбои в режиме сна существенно повышают риски возникновения и развития целого спектра опасных заболеваний.

Как подчеркнул руководитель международной научной группы Цзюньхао Вэнь, представляющий Колумбийский университет, если ранее наука в основном фокусировалась на взаимосвязи сна исключительно с деятельностью мозга, то новая работа наглядно демонстрирует его мощное воздействие практически на все системы жизнедеятельности. Данное открытие еще раз научно подтверждает концепцию неразрывного единства разума и тела, выдвигая полноценный сон на позицию фундаментального фактора для качественного поддержания метаболизма и естественного иммунитета.

Уникальный метод исследования и биологические часы

В качестве надежного фундамента для проведения изысканий эксперты использовали колоссальный массив данных из британского биобанка, в котором содержится подробная медицинская информация примерно о полумиллионе человек. Применив современные технологии машинного обучения, исследователи сумели смоделировать персональные «биологические часы» для конкретных внутренних органов и изолированных систем. Весь комплексный анализ выстраивался на детальном изучении медицинских снимков участников, а также на глубоком мониторинге специфических белковых соединений и молекулярных маркеров в их крови.

Специалисты делают особый акцент на том, что увядание различных органов в теле человека всегда протекает неравномерно. Именно по этой причине для максимально точного вычисления реального биологического возраста людей учеными были спроектированы узкоспецифические цифровые модели. По словам Цзюньхао Вэня, внедрение подобного методического подхода позволяет медикам с ювелирной точностью оценивать то, как именно повседневные привычки и образ жизни влияют на увядание организма, что в будущем открывает реальные терапевтические перспективы для замедления этого процесса.

Идеальное количество часов для сохранения молодости

При детальном сопоставлении реального биологического возраста испытуемых с точным временем их ежедневного отдыха специалисты зафиксировали так называемую U-образную зависимость. Явные маркеры стремительного старения органов чаще всего регистрировались у тех категорий граждан, которые регулярно спали менее шести часов или, напротив, проводили в постели более восьми часов за сутки. В то же время самые идеальные и благоприятные медицинские показатели здоровья были зафиксированы у участников эксперимента, чья продолжительность сна стабильно укладывалась в рамки от 6,4 до 7,8 часа.

При этом исследователи делают важную научную оговорку: полученные результаты сами по себе пока не доказывают прямую и безоговорочную причинно-следственную связь. Обнаруженные отклонения в продолжительности отдыха, по мнению авторов, в первую очередь выступают надежными и наглядными индикаторами общего ухудшения состояния здоровья.

Опасные заболевания и риски развития депрессии

Проведенный анализ помог выявить целый перечень опасных патологий, идущих рука об руку с систематическим недосыпом:

возникновение тяжелых тревожных расстройств и депрессивных эпизодов;

стремительное развитие ожирения и сахарного диабета второго типа;

появление стойкой гипертонии, аритмии и ишемической болезни сердца.

При этом как дефицит сна, так и его чрезмерный избыток одинаково сильно коррелировали с возникновением астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), а также разнообразных сбоев в работе пищеварительной системы, включая рефлюкс и гастрит.

В фокусе особого внимания экспертов оказалась проблема возрастной депрессии у пожилых людей. Было установлено, что чересчур короткий сон способен оказывать непосредственное влияние на степень выраженности депрессивных состояний. В то же время слишком долгий сон воздействует на психику опосредованно — через сложные внутренние механизмы, тесно связанные со сбоями в циркадных ритмах головного мозга и жировой ткани.

Ученые убеждены, что собранные данные критически важны для формирования новых прогрессивных подходов к лечению бессонницы и депрессивных расстройств. В ближайшем будущем авторы планируют детально изучить тончайшие биологические механизмы, которые связывают индивидуальный режим сна с состоянием тканей и рисками проявления возрастных недугов.