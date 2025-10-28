Идеальный «зимний щит»: назван продукт, укрепляющий иммунитет и согревающий изнутри

С наступлением холодного сезона терапевт Надежда Чернышева рекомендует включить в рацион сало — продукт, богатый на витамины и важные для здоровья элементы. Об этом специалист рассказала в беседе с REGIONS.

По словам врача, этот натуральный продукт особенно актуален в зимний период благодаря высокой энергетической ценности. По ее словам, даже небольшая порция сала поможет сохранить силы и избежать переохлаждения при длительной прогулке.

Польза сала, как уточнила врач, обусловлена его уникальным составом: полезные легкоусвояемые жиры обеспечивают энергией на весь день, жирорастворимые витамины А, Д и Е поддерживают организм в холодное время, арахидоновая кислота укрепляет иммунитет и стимулирует мозговую деятельность, а холин благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Умеренное желчегонное действие продукта также способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Ключевое условие получения пользы — строгая дозировка. Врач рекомендует употреблять не более 100 граммов сала в неделю, предлагая простой метод контроля: съедать 10 граммов сала в день с черным хлебом, но не больше указанного.

Такой подход позволяет получить все преимущества продукта без риска для здоровья, связанного с его высокой калорийностью.

