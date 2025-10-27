Назван овощ, полезный при гипертонии и проблемах с сердцем

Врач-диетолог Наталья Денисова в беседе с aif.ru рассказала , какой овощ особенно ценен для людей с повышенным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Тыква становится ключевым продуктом осенне-зимнего рациона благодаря уникальной концентрации полезных веществ — в ней содержится в 4-5 раз больше бета-каротина, чем в моркови. По словам Денисовой, яркий овощ имеет высокое содержание калия, укрепляет стенки сосудов и выводит лишнюю жидкость, а клетчатка в составе помогает снизить уровень холестерина.

По словам врача, польза распространяется на сердечно-сосудистую систему и на пищеварение — тыква рекомендована при запорах и нарушениях моторики ЖКТ благодаря послабляющему и противовоспалительному действию.

Отдельное внимание специалист уделяет тыквенным семечкам, которые содержат до 70% суточной нормы цинка и рекордное количество L-аргитина. Этот комплекс улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, синтез тестостерона и функцию предстательной железы у мужчин. Однако важно учитывать высокую калорийность семян — 559 ккал на 100 г.

Для максимальной пользы диетолог рекомендует употреблять сырую тыкву в первой половине дня для снижения веса, а в остальных случаях — после термической обработки для лучшего усвоения. Суточная норма ограничивается 300-400 г мякоти, с осторожностью следует употреблять продукт при диабете, желчнокаменной болезни и обострениях ЖКТ.

