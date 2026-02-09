Идеи Алаудинова под огнем Церкви: священник Фуфаев обвинил автора в ереси

Представитель Русской православной церкви выступил с резкой критикой книги, одним из авторов которой является командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. Заместитель председателя Синодального миссионерского отдела Московского патриархата священник Сергий Фуфаев заявил, что идеи, изложенные в издании «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста», ведут к ереси.

Как отметил священнослужитель, книга, написанная Алаудиновым в соавторстве с имамом Хийтанаевым, содержит ряд серьезных заблуждений, искажающих суть православного вероучения. К основным спорным тезисам он отнес утверждения о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога и одного и того же Иисуса Христа, а также веру в то, что Иисус поведет войска против Антихриста.

В своем докладе Фуфаев подчеркнул необходимость противодействия этим идеям: «В миссионерской и пастырской беседе с людьми, находящимися под влиянием этого заблуждения, необходимо показать радикальную его несовместимость с православной верой». Таким образом, официальная позиция РПЦ заключает, что подобные взгляды несовместимы с основами православного вероучения.