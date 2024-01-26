«Идея хорошая, но я бы не спешил»: российских детей предложили отправлять в летние лагеря в Северную Корею
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В Приморском крае предложили отправлять российских детей в северокорейские летние лагеря и возобновить массовые туристические поездки для взрослых в самую закрытую страну мира. Об этом глава региона Олег Кожемяко сообщил на выставке-форуме «Россия».
Власти региона увидели потенциал в том, чтобы Приморье стало транзитной площадкой для туристических поездок в Северную Корею. Ожидается, что предложения привлекут не только детей, но и взрослых туристов. Например, в советские годы подобная практика поездок существовала.
Член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Путешествуем по России», эксперт по туризму, телеведущий и журналист Денис Полунчуков рассказал, что идея хорошая, но есть несколько нюансов.
«Сделать Приморье транзитной точкой для путешественников в Северную Корею хорошая идея, но я бы не спешил с массовым отправлением детей в лагеря. И тут есть несколько причин. Во-первых, детские группы — это большая ответственность. Учитывая недобросовестность некоторых туроператоров, которые организуют подобные туры в другие страны, я бы сначала порекомендовал усовершенствовать наше законодательство. Давайте вспомним прошлое лето, историю с Турцией и нашими детьми. Когда турецкий отель взял и выставил на улицу около 100 российских детей из проблемного лагеря «Колибри». Понес ли кто-то серьезную ответственность? Какие меры были приняты? Самое главное это защита прав наших детей! Во-вторых у нас в стране много хороших детских здравниц и лагерей, в том числе и в самом Приморском крае», — заявил корреспонденту Regions Денис Полунчуков.