«Идея хорошая, но я бы не спешил»: российских детей предложили отправлять в летние лагеря в Северную Корею

В Приморском крае предложили отправлять российских детей в северокорейские летние лагеря и возобновить массовые туристические поездки для взрослых в самую закрытую страну мира. Об этом глава региона Олег Кожемяко сообщил на выставке-форуме «Россия».

Власти региона увидели потенциал в том, чтобы Приморье стало транзитной площадкой для туристических поездок в Северную Корею. Ожидается, что предложения привлекут не только детей, но и взрослых туристов. Например, в советские годы подобная практика поездок существовала.

Член центрального штаба Народного фронта, руководитель проекта «Путешествуем по России», эксперт по туризму, телеведущий и журналист Денис Полунчуков рассказал, что идея хорошая, но есть несколько нюансов.