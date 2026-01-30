Идея родилась от жажды денег: необычная история зимнего стартапа в подмосковном городке

Молодой житель подмосковной Черноголовки, представляющийся в сети как «Разгильдяй», запустил необычный зимний стартап по уборке снега с использованием QR-кодов. Он размещает объявления с кодом, отсканировав который потенциальный клиент может заказать расчистку территории по цене 500 рублей в час, пишет REGIONS.

Однако, как признается сам предприниматель, высокотехнологичный подход пока не приносит ожидаемого потока заказов. Основными клиентами остаются его знакомые, для которых он и так выполняет работу. В день общения с журналистами новый заказов не поступало, а график был заполнен лишь благодаря прежним договоренностям.

«Разгильдяй» отмечает, что расценки зависят от сложности: уборка обледеневшего, свалявшегося снега оценивается уже в 1000 рублей в час. При этом на рынке подобных услуг в регионе присутствуют разные предложения — от ручной уборки лопатой до работы спецтехники с расчетом за квадратный метр, а не за час.

Опытный местный снегоуборщик, представившийся Анзором, подтверждает, что спрос на услуги существует, особенно среди женщин и пожилых людей. При активной работе, по его словам, можно зарабатывать до 120 тысяч рублей в месяц, совмещая это с функциональными тренировками.

