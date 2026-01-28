Пилот, совершивший знаменитую посадку в пшеничном поле, теперь работает курьером

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, командующий экипажем, совершившим знаменитую экстренную посадку Airbus A320 в пшеничном поле Новосибирской области в сентябре 2023 года, оказался в крайне тяжелой ситуации. О его истории рассказал телеграм-канал Mash.

Несмотря на то что действия Белова спасли жизни 167 пассажиров и членов экипажа, а у авиакомпании и спасенных людей к нему нет претензий, сам пилот теперь не может работать по профессии.

По информации источника, против пилота возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Это лишило его возможности летать и работать в крупных авиакомпаниях.

Для того чтобы содержать семью, Белову приходиться подрабатывать курьером и водителем на перевозках в компании знакомых.

Кроме того, с пилота пытались взыскать компенсацию в размере 119 млн руб., однако суд отклонил этот иск.

Сам Сергей не считает себя виновным в нарушении правил безопасности. Он занял принципиальную позицию, заявив, что не будет просить суд о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (например, в связи с примирением сторон или деятельным раскаянием). Пилот намерен добиваться полного оправдания и продолжает надеяться на возможность вернуться за штурвал воздушного судна.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Хайкоу вернулся в Шереметьево из-за пассажирки с давлением.