Идея школьника может стать основой для нового велопарка в Шатуре
Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура]
В Шатуре может появиться новый велопарк — с такой инициативой выступил учащийся местного лицея Никита Киселев. Свой проект он представил на встрече с главой округа Николаем Прилуцким, его заместителем Вячеславом Федотовым и представителями дорожных служб.
По словам главы округа, идея создания велопарка заслуживает внимания. Молодому автору предложено совместно со специалистами службы благоустройства изучить территорию и определить наиболее подходящее место для размещения объекта.
«Если проект «сядет», будем вместе обсуждать дальнейшие этапы реализации», — отметил Николай Прилуцкий.