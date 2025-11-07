Идея школьника может стать основой для нового велопарка в Шатуре

Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура

Фото: [Пресс-служба администрации муниципального округа Шатура]

В Шатуре может появиться новый велопарк — с такой инициативой выступил учащийся местного лицея Никита Киселев. Свой проект он представил на встрече с главой округа Николаем Прилуцким, его заместителем Вячеславом Федотовым и представителями дорожных служб.

По словам главы округа, идея создания велопарка заслуживает внимания. Молодому автору предложено совместно со специалистами службы благоустройства изучить территорию и определить наиболее подходящее место для размещения объекта.

«Если проект «сядет», будем вместе обсуждать дальнейшие этапы реализации», — отметил Николай Прилуцкий.

