«Идентичность неудачника и жертвы»: выяснилось, зачем люди берут кредиты, которые не могут погасить

Кредиты и возможность брать деньги в долг — спорная тема, вызывающая разногласия и противоречия. Пока одни быстро достигают поставленных целей и возвращают средства, другие набирают столько займов, что оказываются в западне без шанса их погасить.

Психолог Ольга Маркова рассказала, откуда у людей появляется стремление вогнать себя в долги, с которыми они точно не справятся. Первая из причин, по мнению эксперта, кроется в привычке добиваться сочувствия от окружающих.

«Люди, набирающие долги и кредиты, которые они не могут выплатить, таким образом могут проигрывать следующие сценарии: «Я ни на что не годен, у меня ничего не получится». Проблемы с кредитами подтверждают их идентичность неудачника и жертвы», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, существует и более серьезная проблема. Речь идет о бесконтрольной тяге к быстрым удовольствиям и отсутствию понимания ответственности за взятые на себя обязательства.

«Люди, склонные к разного рода зависимостям (эмоциональным, химическим), также склонны впадать в зависимость от кредитов. Это как наркотик. Пытаясь быстро получить удовольствие от кредитных денег, они подсаживаются на «кредитную иглу», не задумываясь, что деньги придется возвращать. Это также свидетельствует об инфантильности человека, ведь у детей нет понятия будущего и осложнен процесс отсрочки удовольствия», — объяснила эксперт.

Некоторых же толкает к крайним мерам в виде долгов комплекс неполноценности, желание доказать всем, что они успешны. Подобная тяга оказывается даже сильнее голоса разума.

«Кредиты могут служить способом поднять самооценку. Некоторые покупают в кредит дорогую технику или автомобиль, чтобы получить признание окружающих и услышать: «Ты молодец, состоялся, что-то из себя представляешь». Конечно же, есть и мошеннические схемы, когда кредиты берутся с намерением не возвращать деньги. Здесь уже речь идет о низких моральных качествах личностей», — подытожила Маркова.

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