Жуткие психологические травмы: нужно ли заставлять ребенка ходить в детский сад

По ее словам, атмосфера в дошкольном образовательном учреждении играет очень большую роль в воспитании малыша.

«Думаю, многие помнят советские сады и садики 90-х с достаточно жестокими и уставшими воспитателями, которые нанесли жуткие травмы детям. Практически каждый мой клиент из этих поколений получил в садике психологические травмы, которые повлияли на их взрослую жизнь, в частности на построение карьеры и отношений. Это очень серьезно», — уточнила эксперт в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому, подчеркнула собеседница, хотя во многих случаях это и не очень просто, но необходимо изыскать возможности для отправки ребенка в частный детский сад.

«Там больше вероятности встретить компетентных воспитателей и следить за процессом через систему видеонаблюдения. А если ребенок не хочет в садик, закатывает истерики — в группе могло произойти что-то неприятное или ребенок получил какой-то травмирующий опыт. С этим нужно разбираться», — пояснила Хорошилова.

Также истерики на пороге детского сада могут быть связаны и с поведением самих родителей.

«Когда ребенок не получает любви, внимания и заботы в необходимой ему мере, он может сопротивляться идти в садик. В такой ситуации необходимо проявить выдержку и не раздражаться, так как раздражение только усиливает сопротивление ребенка. Проявление силы и подавление воли также чревато негативными последствиями во взрослой жизни ребенка. Он может вырасти инфантильным, пассивным и зависимым», — предупредила психолог.

Тех, кто в сад не ходил еще ни разу, необходимо готовить к первому визиту заранее. Например, на время отводить куда-нибудь малыша, оставляя на 1-2 часа, и аккуратно приучать обходиться без родителей.

«Проговаривайте ребенку, что вы его точно заберете из садика, чтобы он не воспринимал поход туда как отказ от него. Для малютки это большой стресс. Также ребенку необходимо проговаривать, что это — взрослая жизнь, что родители ходят на работу, а он — в садик. Это тоже его работа», — подытожила Хорошилова.

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