«Идентифицировать моментально»: как в Подмосковье будут бороться с агрессией собак

Чтобы уменьшить статистику нападений собак на людей, Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила создать единый реестр домашних животных и их заводчиков.

Бывают ситуации, когда, например, собака бойцовой породы нападает на человека, после чего хозяин, отпустивший ее гулять без поводка и намордника, заявляет, что она ему не принадлежит. На это обратил внимание и председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.

В таких случаях, по его словам, виновник трагедии остается безнаказанным.

«Если же животное будет зарегистрировано, то идентифицировать владельца можно будет моментально. Ответственность должен нести хозяин. Кроме этого, регистрация упростит возвращение потерявшихся питомцев их владельцам», — рассказал Керселян в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Так, по его словам, с 1 сентября 2023 года в Подмосковье вступят в силу закон о регистрации домашних животных и постановление Правительства региона, которое определяет ее порядок.

«Предполагается обязательная регистрация только собак. Каждому животному будет присвоен уникальный номер, а данные будут внесены в реестр домашних животных Московской области. Зарегистрировать собаку можно будет бесплатно на портале госуслуг Московской области или в учреждении ветеринарии», — отметил собеседник.

Ранее омбудсмен Мишонова предложила создать единый реестр заводчиков собак.